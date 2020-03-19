Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Новые антироссийские санкции могут быть введены со стороны Соединённых Штатов, пишет 19 марта The Wall Street Journal.

Аргументом в пользу санкций является ситуация с ценами на нефть, в которую Штаты намерены вмешаться. Они собираются воздействовать как на Саудовскую Аравию, так и на Россию, пишет издание.

Причём на Москву — санкциями, а с Эр-Риядом Вашингтон намерен провести дипломатическую работу, убедив саудитов снизить объём нефтедобычи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне падения нефтяных цен президент Соединённых Штатов сначала дал распоряжение скупать дешёвую нефть, а затем сказал, что в определённый момент непременно вмешается в «нефтяной спор».

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