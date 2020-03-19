Варшава, , 22:04 — REGNUM Закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса может стать хорошим поводом для присоединения её Калининградской области к Польше, сочли читатели польской газеты Gazeta Wyborcza, обсуждавшие публикации на сайте издания.

Автор одной из статей «посочувствовал» жителям Калининградской области, которые привыкли делать покупки в польских супермаркетах и после закрытия границ лишились этого счастья.

Несмотря на то, что автор отметил готовность магазинов российского эксклава к такому развитию событий, читатели развернули обсуждение «открывшихся перспектив» расширения территории Польши.

Мнения разделились. Оптимисты решили, что калининградцы с радостью вольются в число польских граждан, а пессимисты возразили им, напомнив, что Калининградская область — ключевой для России регион на Балтике и поэтому мечты оптимистов нереализуемы.

Как сообщало ИА REGNUM, у границ Калининградской области постоянно курсируют воздушные разведчики США и стран НАТО, а в военно-аналитических изданиях Запада её именуют «страшным кошмаром Североатлантического альянса, вооружённым до зубов».

Напомним, Калининградская область присоединена к Российской Советской Федеративной Социалистической Республике (РСФСР) по итогам Второй мировой войны.

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