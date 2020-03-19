Кишинёв, , 21:52 — REGNUM Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк находится в США, и в отношении него осуществляется процедура депортации. Об этом сообщили 19 марта в посольстве США в Молдавии, передает ИА REGNUM.

В то же время в дипмиссии подчеркнули, что этот процесс может занять довольно много времени. В посольстве не уточнили, куда именно могут депортировать олигарха.

Молдавский политолог Александр Ангели в беседе с ИА REGNUM отметил, что олигарха точно не выдадут Молдавии, где власть сегодня состоит из социалистов Игоря Додона и остатков Демпартии Плахотнюка.

Он напомнил, что молдавские власти так и не предприняли никаких действий для экстрадиции олигарха, а все заявления президента Игоря Додона об этом — блеф.

«Всё указывает на то, что соглашение между Плахотнюком и Додоном остается в силе. По факту, через установление новой власти в Молдавии Плахотнюк вернулся в молдавскую политику, а его «крышей» в Молдавии остается лично президент Додон», — сказал эксперт.

Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло ранее также заявил, что экстрадировать Плахотнюка из США в Молдавию не получится, так как для этого Кишиневу надо подписать с Вашингтоном договор об оказании правовой помощи.

В то же время президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правоохранительные органы республики отправят запрос в США об экстрадиции Плахотнюка.

Тогда же стало известно, что власти Молдавии не направляли ни одного запроса об экстрадиции экс-лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка, в том числе в США. То, что, несмотря на санкции, Плахотнюк всё еще находится в США, подтвердил ближайший соратник олигарха, экс-спикер парламента Андриан Канду.

Плахотнюк бежал из Молдавии 14 июня 2019 года, когда возглавляемая им Демпартия была отстранена от власти. Покинув Молдавию, Плахотнюк направился в США и жил в Майами, где находится до сих пор.

13 января США объявили о введении санкций в отношении беглого молдавского олигарха Плахотнюка и его семьи. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Плахотнюк своими действиями подорвал независимость демократических институтов Молдавии. Плахотнюка и его семью лишили права на получение визы США.

В России Плахотнюка обвиняют в покушении на убийство, незаконном выводе денег и создании международного наркокартеля. Он объявлен в международный розыск. Разыскивают Плахотнюка и в Молдавии. Там его обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег.

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