Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 21:04 — REGNUM В рамках войны с коронавирусом страны должны изменить свою привычную политику, сообщил 19 марта журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, нужно срочно увеличить расходы на здравоохранение: деньги нужны на большее количество тестов, а также на строительство новых больниц и на оплату специалистов.
Напомним, число заразившихся вирусом COVID-19 в мире превышает 200 тысяч, около девяти тысяч человек умерли.
Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ приветствует национальную кампанию Ирана по борьбе с коронавирусом