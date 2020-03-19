Нью-Йорк, США, , 21:04 — REGNUM В рамках войны с коронавирусом страны должны изменить свою привычную политику, сообщил 19 марта журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, нужно срочно увеличить расходы на здравоохранение: деньги нужны на большее количество тестов, а также на строительство новых больниц и на оплату специалистов.

Напомним, число заразившихся вирусом COVID-19 в мире превышает 200 тысяч, около девяти тысяч человек умерли.

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