Ашхабад, 19 марта 2020, 21:01 — REGNUM Туркмения отправила гуманитарную помощь в Иран, в котором продолжает расти количество заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщило туркменское посольство в Тегеране.
В диппредставительстве отмечают, что распоряжение об отправке гуманитарного груза ранее подписал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, «будучи приверженным исконным традициям добрососедства и высоким гуманным ценностям».
В состав гуманитарного груза вошли медицинские принадлежности и предметы первой необходимости.
Читайте также: В Иране число погибших от COVID-19 увеличилось до 1284 человек