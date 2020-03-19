Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Присоединяться к обсуждению вопроса об объёмах добычи нефти американский президент Дональд Трамп собирается, но не теперь, а «когда придёт время», сказал он 19 марта журналистам.

Он дал оценку ситуации с нефтью, назвав её невыгодной для Москвы, где на чёрном золоте «построена вся экономика», а сейчас «самые низкие цены на нефть за десятилетия».

Но и для Эр-Рияда ситуация тоже невыгодная, отметил президент Соединённых Штатов.

Напомним, цена на нефть упала после отказа России снижать объём нефтедобычи. Саудовская Аравия объявила, что будет наращивать объём экспорта нефти.

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