Вашингтон, 19 марта 2020, 20:48 — REGNUM Присоединяться к обсуждению вопроса об объёмах добычи нефти американский президент Дональд Трамп собирается, но не теперь, а «когда придёт время», сказал он 19 марта журналистам.
Он дал оценку ситуации с нефтью, назвав её невыгодной для Москвы, где на чёрном золоте «построена вся экономика», а сейчас «самые низкие цены на нефть за десятилетия».
Но и для Эр-Рияда ситуация тоже невыгодная, отметил президент Соединённых Штатов.
Напомним, цена на нефть упала после отказа России снижать объём нефтедобычи. Саудовская Аравия объявила, что будет наращивать объём экспорта нефти.
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