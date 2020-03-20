Тегеран, , 07:49 — REGNUM 19 марта генеральный консул Ирана в Гуанчжоу (юго-восточный Китай) заявил, что незаконные «репрессивные» санкции США являются препятствием на пути эффективной борьбы Ирана с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Халил Ширголами рассказал агентству, что в нынешних условиях, когда вирус превратился в глобальный вызов, все страны должны потребовать отмены жестоких санкций. Ссылаясь на солидарность и сочувствие иранского народа к китайцам в начале вспышки и щедрую помощь Китая Ирану в эти дни, Ширголами заявил: «Вместе мы победим эту проблему, хотя потребуются значительные усилия».

В последние дни китайское правительство, люди и компании оказали заметную помощь Ирану. На данный момент в генконсульство Ирана в Гуанчжоу было отправлено пять партий различных медицинских изделий.

Ранее заместитель министра здравоохранения Ирана Али-Реза Раиси заявил, что число случаев заражения COVID-19 достигло 18 407, а число погибших в стране возросло до 1284 человек.