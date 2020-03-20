Тегеран, , 07:46 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединённых Наций (ФАО) объявила, что в связи с самой страшной вспышкой пустынной саранчи за последние 25 лет в Восточной Африке и Юго-Западной Азии FAOи Иранская организация по защите растений (PPO) подписали проект программы чрезвычайного технического сотрудничества (TCP) для укрепления потенциала страны в области раннего предупреждения, мониторинга и борьбы с пустынной саранчой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 марта.

По имеющимся данным, финансируемый проект будет способствовать усилиям иранских специалистов и экспертов в пяти южных провинциях: Хузестан, Бушер, Фарс, Хормозган и Систан-Белуджистан. В распоряжение иранцев будут предоставлены необходимые знания и оборудование для обнаружения, отслеживания и быстрого реагирования на заражение пустынной саранчой.

В соответствии с этим соглашением, ФАО проведет семинар для трех иранских экспертов по вопросам профессиональной подготовки. После этого организация проведёт ряд учебных мероприятий для 320 сотрудников по борьбе с саранчой и защите сельского хозяйства в соответствующих провинциях.

Кроме того, будет разработано локально модифицированное автономное мобильное приложение для облегчения записи и сбора информации (текст, графика, фотографии и видео) о биологии пустынной саранчи.

ФАО, являясь ведущим учреждением ООН, занимается повышением уровня продовольственного и сельскохозяйственного развития и обладает многолетним опытом в области мониторинга популяций пустынной саранчи и оказания помощи странам в борьбе с этим вредителем.