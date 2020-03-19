Тегеран, , 20:52 — REGNUM Посол Ирана в Мадриде Хасан Кашкави заявил, что Иран является единственной страной в мире, которая не может покупать лекарства у других стран из-за экономических санкций США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 марта.

Хасан Кашкави сделал эти замечания в интервью испанской ежедневной газете La Razón. По его словам, американские антииранские санкции препятствуют покупке лекарств или медицинского оборудования на мировых рынках, хотя Иран сейчас находится в трудных условиях, поскольку борется со смертельным коронавирусом, который убил около 9000 человек по всему миру, в том числе и в Исламской Республике.

Посол также осудил американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) за предотвращение финансовых операций между мировыми банками и Ираном. «Этот шаг США является вопиющим нарушением гуманитарных норм и доказывает однобокость мер Соединенных Штатов», — подчеркнул Кашкави.

Далее посол отметил, что американские официальные лица используют пандемию коронавируса для проведения своей политики максимального давления на Иран. Кашкави также раскритиковал действия США по формированию общественного мнения посредством трансляции фейковых новостей, раздувания слухов и подмены реальности с помощью своих марионеточных СМИ.

Ранее многие иранские официальные лица подвергли критике санкции США, которые препятствуют поступлению и закупке медицинского оборудования и медикаментов для борьбы с коронавирусом.