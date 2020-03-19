Тегеран, , 20:16 — REGNUM Посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Пакистане заявил, что мировые лидеры, особенно из государств ближневосточного региона, должны сказать «нет» бесчеловечным санкциям США против Ирана, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Али Хоссейни в своей статье, опубликованной местными СМИ, отметил, что правительство Соединенных Штатов ввело режим экономического и медицинского терроризма против Исламской Республики Иран (ИРИ), что является систематическим и грубым нарушением прав человека.

Он подчеркнул, что опыт доказал, что своевременное сотрудничество для предотвращения распространения кризиса не только логично, но и является вопросом общественного интереса.

По словам посла, в то время как распространение опасного коронавируса все больше затрагивает весь мир и люди в более чем 150 странах были заражены болезнью, бесчеловечные односторонние принудительные меры США негативно сказались на глобальной борьбе со смертельной заразой.

Хоссейни также отметил, что для придания эффективного воздействия правительство Соединенных Штатов использует политические инструменты против экономических партнеров и соседних стран Ирана самым безответственным и издевательским образом, а также в нарушение международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.

Смертельный коронавирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане в декабре 2019 года, заразил тысячи людей по всему миру, более 8000 человек погибли. Около 17 000 человек в Иране заражены коронавирусом, при этом погибли 1135 человек.