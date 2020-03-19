Тегеран, , 20:13 — REGNUM 19 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус назвал национальную кампанию Ирана по борьбе со смертельным коронавирусом «великой». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аданом сделал это заявление во время разговора с министром здравоохранения и медицинского образования Ирана Саидом Намаки. По словам генерального директора, чтобы контролировать вспышку коронавируса, одних усилий иранского правительства будет недостаточно, так как необходимо комплексное сотрудничество всех государств.

Касательно международной поддержки Ирана в борьбе с пандемией коронавируса глава ВОЗ заявил, что Япония, Германия и Китай выразили готовность помочь Ирану.

Смертельный коронавирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане в декабре 2019 года, заразил тысячи людей по всему миру, более 8000 человек погибли. Около 17 000 человек в Иране заражены коронавирусом, при этом погибли 1135 человек.