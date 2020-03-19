Тегеран, , 20:17 — REGNUM 18 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранцы празднуют Навруз одновременно с приходом весны, в то время как страна сталкивается с многочисленными историческими вызовами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 марта.

Глава МИД подчеркнул, что вспышка коронавируса в Иране показала сущность американских санкций для всего мира. «Даже в условиях этой пандемии правительство США полностью отказалось отменить свои незаконные санкции, сделав практически невозможным для нас даже покупку лекарств и медицинского оборудования», — отметил Зариф.

По словам министра, еще большая трагедия заключается в том, что многие компании и страны, которые официально выступают против этих санкций, решили соблюдать их, возможно, в надежде избежать гнева властей Соединенных Штатов, несмотря на то, что президент Трамп снова и снова доказывает, что это просто выдача желаемого за действительное.

«Я могу заверить вас, что мы, иранцы, опираясь на тысячелетнюю историю цивилизации и единую национальную самобытность, преодолеем эти вызовы и станем более сильным и сострадательным сообществом», — объявил Зариф, пожелав соотечественникам здоровья, счастья и светлого нового года.