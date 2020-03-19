Тегеран, , 21:07 — REGNUM 18 марта глава иранской Торгово-промышленной палаты, шахт и сельского хозяйства Голамхосейн Шафей в письме главе Ассоциации европейских торгово-промышленных палат предупредил о нехватке оборудования и медикаментов, необходимых для борьбы с коронавирусом в стране, призвав институты оказать давление на соответствующие правительства, чтобы те игнорировали санкции США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 марта.

В своем письме, адресованном президенту Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристофу Лейтлу, он написал: «Как вы знаете, вспышка COVID-19 серьезно угрожает жизни иранцев».

«Незаконные санкции США создали основные препятствия для приобретения лекарств и средств, необходимых для эффективной борьбы с болезнью, что является наглядным примером нарушения самых элементарных человеческих принципов», — отметил Шафей.

«Торговые палаты, которые серьезно относятся к социальным правам и обязанностям, как ожидается, будут оказывать давление на свои соответствующие правительства, чтобы свести к минимуму последствия санкций, особенно тех, которые связаны с импортом лекарств и медицинского оборудования, чтобы помочь улучшить ситуацию для иранского народа», — объявил Шафей.