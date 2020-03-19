Тегеран, , 20:09 — REGNUM 18 марта министр авиации Пакистаназаявил, что продолжение санкций США против Исламской Республики Иран(ИРИ) в то время,когда страна борется со вспышкой коронавируса, является бесчеловечным актом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 марта.

Об этом заявил Гулам Сарвар Хан во время встречи с послом Ирана в Пакистане Сейедом Мохаммадом Али Хоссейни.Обе стороны по этому случаю обсудили ситуацию, сложившуюся в Иране и Пакистане в связи со вспышкой коронавируса,и ее пагубное влияние на весь мир.

В ходе встречи министр Гулам Сарвар Хан особо отметил достижения Ирана в различных областях и высоко оценил прогресс страны в области медицины.Он подчеркнул,что, несмотря на самодостаточность Ирана,международное сообщество должно оказывать помощь народу и правительству государствав их борьбе с коронавирусом.

Посол Мохаммад Али Хоссейни в своем выступлении подчеркнул важность развития двусторонних отношений и продолжения консультаций между двумя странами для укрепления связей. Он также отметил необходимость борьбы с экономическим терроризмом США, особенно в медицинском секторе,когда страна пытается преодолеть коронавирус.

Хоссейни сообщил, что Тегеран готов переправить оставшихся в Иране пакистанских граждан на родину воздушным транспортом, если на это даст разрешение администрация Исламабада.

Обе стороны по этому случаю призвали к увеличению числа рейсов между Ираном и Пакистаном, что также будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей.