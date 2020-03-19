Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Действия властей США способствуют успехам в борьбе с вирусом COVID-19, сообщил 19 марта журналистам американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что власти Штатов «отменили бюрократические препоны», ранее не позволявшие начать разработку вакцины и запустить программы терапии.

Это было сделано «так быстро, как только это было возможно», отмечает Трамп, «намного раньше, чем кто-либо хотя бы задумался это сделать». Также «в рекордные сроки» проведены в США первые клинические испытания вакцины.

Трамп отметил, что сейчас в США ведётся разработка сразу нескольких вакцин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что в стране начинают применять для лечения нового коронавируса такой препарат как гидроксихлорохин — есть надежда, что он поможет остановить эпидемию.

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