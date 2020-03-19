Москва, , 19:33 — REGNUM Украина готовит провокацию на границе с Крымом. Об этом сегодня, 19 марта, завила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам Захаровой, «марш на Крым», запланированный так называемым «Меджлисом крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не что иное, как самая настоящая провокация.

«Сейчас готовится ещё одна провокация — «марш на Крым» 3 мая. Его организаторы из состава так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собираются прорваться на полуостров через государственную границу России», — рассказала Захарова.

Представитель МИД призвала ни в коем случае не допустить этой провокации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерег потенциальных участников «марша на Крым» от попыток нарушения государственной границы Российской Федерации.

Напомним, что организаторы этого марша уже заявили, что в первых рядах колонны прорыва будут идти члены самого «меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), украинские депутаты, а также «западные партнеры».