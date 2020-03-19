Москва, 19 марта 2020, 19:32 — REGNUM Сам факт договорённостей Турции и России по ситуации в сирийской провинции Идлиб вызывает у США раздражение, сообщила 19 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В связи с этим американские власти «готовы использовать любой повод для раскручивания антироссийской истерики и подрыва сирийского политического урегулирования».
Напомним, в Идлибе с 6 марта действует режим прекращения огня, а с 15 марта российские и турецкие войска проводят совместное патрулирование.
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