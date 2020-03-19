Минск, 19 марта 2020, 20:01 — REGNUM Белоруссия проработала варианты эвакуации граждан России из сопредельной Польши, заявил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, сообщило 19 марта информационное агентство БелТА.
Министр отметил, что по мере формирования групп российских граждан, их будут забирать автобусы и доставлять к российской границе.
По его словам, движение будет осуществляться через три пункта пропуска на белорусско-польской границе — два в Брестской, один в Гродненской области.
Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас отметил, что ежедневно фиксируется около 5−7 обращений российских граждан по поводу эвакуации из Польши, что является не очень большим количеством.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам помочь гражданам РФ покинуть территорию Польши.
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