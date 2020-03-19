Минск, , 20:01 — REGNUM Белоруссия проработала варианты эвакуации граждан России из сопредельной Польши, заявил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, сообщило 19 марта информационное агентство БелТА.

«Мы сегодня с Государственным пограничным комитетом проработали эти маршруты и готовы перевозить россиян в направлении границ. У нас подготовлены уже автобусы», — рассказал он.

Министр отметил, что по мере формирования групп российских граждан, их будут забирать автобусы и доставлять к российской границе.

По его словам, движение будет осуществляться через три пункта пропуска на белорусско-польской границе — два в Брестской, один в Гродненской области.

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас отметил, что ежедневно фиксируется около 5−7 обращений российских граждан по поводу эвакуации из Польши, что является не очень большим количеством.

«Независимо от остроты ситуации белорусские власти, белорусские заграничные учреждения готовы относиться к российским гражданам, как к своим, и оказывать такую помощь и содействие», — добавил заместитель министра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам помочь гражданам РФ покинуть территорию Польши.

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