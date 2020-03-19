Киев, , 20:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с главой правительства Канады Джастином Трюдо, сообщила 19 марта пресс-служба офиса президента Украины.

«Основной темой стало противодействие падемии коронавируса и предоставление помощи населению обеих стран», — сказано в сообщении.

Зеленский пожелал скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции супруге Трюдо Софии. В свою очередь премьер-министр Канады пообещал передать Украине медицинское оборудование и препараты, а также оказать содействие в вывозе граждан Украины, которые захотят покинуть Канаду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский подписал указ, запрещающий украинским банкам во время карантина штрафовать клиентов и повышать учётную ставку.

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