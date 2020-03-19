Киев, , 19:00 — REGNUM Народные депутаты Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» вместе с рядом других парламентариев обратились в Конституционный суд Украины с целью защитить конституционное право граждан обучаться на родном языке, право на свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств.

Об этом сообщил сегодня, 19 марта, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий подчеркнул, что закон «О полном общем среднем образовании» является дискриминирующим и нарушает часть 3 статьи 10 Конституции Украины, которая гласит, что «в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», а также статьи 11, 22, 24, 53 Основного закона.

«Идя на поводу у национал-радикалов и зарубежных центров внешнего управления Украиной, пропагандирующих оголтелую русофобию, Зеленский подписал этот антиконституционный закон, продемонстрировав, что игнорирует интересы миллионов русскоязычных граждан Украины и нарушает права в первую очередь большинства жителей Юго-Востока, 80−90% из которых голосовали именно за него», — констатировал Медведчук.

Также парламентарий отметил, что внедренная Порошенко политика дискриминации русского языка сегодня реализуется уже Зеленским.

«Исполняя обещание, которое депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь» давали гражданам Украины, мы вместе с рядом парламентариев, входящих в другие фракции и депутатские группы, обратились в Конституционный суд с целью защитить конституционное право граждан обучаться на родном языке», — подытожил лидер оппозиции.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада приняла закон Украины «О среднем образовании» 16 января нынешнего года, а президент Зеленский подписал его 13 марта. 18 марта закон начал действовать.

Закон практически уничтожает возможность получения образования на русском языке. В частности, для русскоязычных школьников предусмотрено, что с 5-го класса не менее 80% учебного времени преподавание будет осуществляться на государственном языке. Для сравнения — для школ с обучением на языке национальных меньшинств, которые относятся к языкам ЕС, с 5-го класса не менее 20% годового объема учебного времени преподавания должно осуществляться на украинском языке с постепенным увеличением объема до 40%.