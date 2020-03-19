Подгорица, , 18:54 — REGNUM Правительство Черногории 19 марта на заседании утвердило и огласило ряд экономических и фискальных мер для борьбы с негативным эффектом от коронавируса.

В частности, на 90 вводятся отстрочки по платежам по кредитам и уплате налогов. Правительство открывает льготное кредитование бизнеса — до 3 млн евро на юрлицо, получатели минимальной пенсии и социальной помощи получат единовременную выплату в размере 50 евро. Также принято решение о том, что капитальные проекты в стране не будут остановлены.

Члены правительства половину одной своей зарплаты переведут в фонд по борьбе с коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в стране по состоянию на 19 марта выявлено 10 заболевших.