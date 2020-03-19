Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Выплаты в размере тысячи долларов будут сделаны каждому гражданину США в течение полумесяца, сообщает 19 марта Fox Business News.

Что касается детей, то на них предусмотрены выплаты в размере $500. Такие меры американская администрация вводит на фоне пандемии COVID-19.

Соответствующее заявление сделал американский министр финансов Стивен Мнучин, добавив, что из бюджета на прямые выплаты планируется потратить $500 млрд.

Эти выплаты, направленные на поддержание людей, могут оказаться не последними, отмечает министр. Так, если из-за ситуации с пандемией коронавируса экономический кризис затянется больше чем на три недели, выплаты будут повторены.

Напомним, в США (как и в других странах) растёт безработица на фоне пандемии. Американское руководство объявило о введении режима чрезвычайной ситуации.