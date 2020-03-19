Душанбе, , 18:45 — REGNUM Случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в Таджикистане по-прежнему нет, заверили в министерстве здравоохранения и социальной защиты населения, пишет сегодня, 19 марта, «Авеста».

Ведомство просит граждан сохранять спокойствие и не верить слухам о появлении коронавирусной пневмонии в Таджикистане.

По состоянию на 18 марта через карантин прошли 1 тысяча 426 человек, 464 человека ещё остаются в изоляции.

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