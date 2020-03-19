Подгорица, , 18:42 — REGNUM Премьер-министр Черногории Душко Маркович по итогам заседания правительства 19 марта сообщил, что пока введение чрезвычайного положения в стране властями не рассматривается.

«Я уверен, что в обозримом будущем эта мера не понадобится», — сказал Маркович на пресс-конференции после заседания.

В стране, тем не менее, введен усиленный контроль над карантинными объектами, который будут осуществляться черногорской армией.

«Сегодня утром я дал указание полицейскому управлению о том, чтобы их специальные подразделения участвовали в регулярных мероприятиях по контролю и надзору в общественных местах и обеспечивали соблюдение социальной дистанции и другие приказы, вытекающие из нашей политики в отношении предотвращения распространения инфекции», — сказал Маркович.