Москва, , 18:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и обсудил с ним ситуацию с пандемией коронвируса. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обстоятельно обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг пандемии коронавирусной инфекции с учетом того, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией.

Путин высоко оценил результаты борьбы китайских властей и граждан против коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, если верить китайской статистике, то распространение коронавирусной инфекции в КНР фактически остановлено. Для этого власти применяли довольно жесткие меры — миллионам граждан было запрещено выходить на улицы, останавливалась работа общественного транспорта.