Москва, , 18:21 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ответил президенту Белоруссии Александру Лукашенко на анекдот приглашением выпить и попариться.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о Владимире Жириновском и коронавирусе. Лидер ЛДПР тут же дал понять, что понимает сделанное таким образом приглашение.

«Поскольку мы не можем ездить за границу — придется две недели сидеть на карантине — я предлагаю Вам встретиться на белорусско-русской границе в Смоленской области. Там наш губернатор Алексей Островский накроет нам стол, мы с Вами посидим, выпьем по 50 грамм русской водки, по 50 грамм зубровки за здоровье русских и белорусов, хорошо посидим и разъедемся. А если надо, то там же и баньку организуем — русско-белорусскую», — отметил Жириновский.