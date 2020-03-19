Приштина, , 18:12 — REGNUM Сепаратистское правительство Косово под руководством лидера движения «Самоопределение» Альбина Курти уже в понедельник, 23 марта, может стать всего лишь «техническим». Такое предположение высказал ИА REGNUM председатель «Унии албанцев в Сербии» Демо Бериша, говоря о нынешнем кризисе власти в сепаратистском формировании, возникшем вокруг несовпадения взглядов президента Хашима Тачи и премьера Альбина Курти на необходимость введения чрезвычайного положения в Косово ради борьбы с эпидемией коронавируса.

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По словам эксперта, ещё полтора месяца назад, когда правительство Курти было сформировано, стало понятно, что оно не продержится долго.

«Правящая коалиция, в которую вошли «Самоопределение» Курти и «Демократический союз Косово» Исы Мустафы, не смогла функционировать долго, так как это два несообщающихся сосуда. Это партии с разными подходами к внутренней и внешней политике», — пояснил Бериша.

Эксперт напомнил, что поводом для того, чтобы «Демократический союз Косово» инициировал в парламенте процедуру голосования о недоверии правительству стало решение Курти отправить в отставку министра внутренних дел Агима Велиу из-за «нагнетания паники» среди населения заявлениями о необходимости введения чрезвычайного положения ради борьбы с коронавирусом.

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«Хашим Тачи предложил ввести чрезвычайное положение в Косово в целях защиты населения от эпидемии коронавируса. Но так как в Косово не было решения о запрете массовых собраний, чрезвычайное положение было невозможно ввести без заседания парламента. Президент выдвигает инициативу, но ее должен подтвердить парламент Косово», — рассказал собеседник ИА REGNUM.

Тем не менее, считает Бериша, ситуация вокруг эпидемии коронавируса — не главная причина разногласий между главными коалиционными партнерами в правительстве сепаратистского Косово — Курти и Мустафой. По мнению эксперта, расхождение между ними касается отношения к отмене стопроцентных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и продления диалога о «нормализации отношений» с Белградом.

«Курти против введения чрезвычайного положения в стране, потому что в таком случае все полномочия перешли бы к президенту, в данном случае, к Тачи — он командовал бы вооруженными силами, он был бы ответственным за решение всех остальных вопросов. Курти как премьер-министр потерял бы влияние», — полагает Бериша.

Эксперт напомнил, что США и Евросоюз в последнее время оказывают очень сильное давление на Курти с целью заставить его немедленно отменить торговые ограничения для сербских товаров, но он не желает этого делать, чтобы не брать на себя ответственность за ход переговоров с Белградом.

«Парламент Косово ранее уже принял решение о том, что границы менять нельзя. Он также уполномочил премьер-министра вести переговоры с Белградом. Тут нет ничего нового. «Конституция» обязывает премьер-министра ввести внутреннюю и внешнюю политику. При том, что Косово на международной арене представляет президент», — пояснил эксперт.

По мнению Бериши, Курти почувствовал, что его пост оказался под угрозой после того, как министр внутренних дел Велиу практически в одну ночь решил поддержать инициативу о введении чрезвычайного положения в стране. К тому же, ранее его коалиционный партнер Иса Мустафа выдвинул ультиматум — если пошлины не будут полностью отменены до 21 марта, он покинет правящую коалицию, добавил эксперт.

Демо Бериша «В соответствии с соглашением, которое существует между партиями «Самоопределение» Альбина Курти и «Демократического союза Косово» Исы Мустафы, премьер-министр не может принимать решение об отставке министра из партии своего коалиционного партнера. Это подразумевает, что Курти сначала должен был получить согласие Мустафы. Курти самостоятельно принял решение об отставке министра внутренних дел, а этот пост принадлежит «Демократическому союзу Косово». Он лишь оповестил коалиционного партнера и попросил его назначить другого человека на эту должность. Все это доказывает, что Курти не хватило смелости начать переговоры с Сербией. Белград настаивает на полной отмене пошлин и на реализации положений Брюссельского соглашения, которая содержит очень важный для сербов пункт — формирование Сообщества сербских муниципалитетов. Курти искал способ увильнуть от переговоров, так как он не хочет подписывать итоговое соглашение, по которому албанская сторона должна будет согласиться на формирование этого сообщества».

Эксперт также подчеркнул, что в целях оказания дополнительного давления на Курти США отозвали один миллиард и триста миллионов долларов помощи для строительства так называемого нового Косово. «На самом деле речь идет о строительстве теплоэлектростанции на базе старой электростанции «Обилич», — пояснил он. Американская компания заявила о своем выходе из этого проекта, добавил Бериша. До этого США отозвали $200 млн финансовой помощи Косово, а также заявили о возможности ухода американского контингента с его территории, продолжил эксперт.

«Несмотря на то, что речь идет всего лишь о 650 американских военных, это все составляющие, которые привели к тому, что у Курти не хватило смелости принять решение об отмене пошлин и начале переговоров», — полагает эксперт.

По мнению Бериши, существуют два возможных сценария развития событий. Иса Мустафа 19 марта намеревается собрать 41 подпись для начала процедуры голосования о недоверии правительству Курти. «Это позволяет статья 95 «конституции» Косово, в соответствии с которой президент после консультаций с представителями парламентских партий имеет право доверить задачу формирования правительства другому кандидату. Это происходит, если место премьер-министра по причине отставки или какой-либо иной причине остается вакантным. Это по всей видимости и произойдет, так как оппозиция тоже готова выразить недоверие правительству, а также партия косовских сербов «Сербский список», — допустил эксперт. По его мнению, формирование нового правительства Тачи может доверить Мустафе, а спикером парламента может стать представитель «Демократической партии Косово» Кадри Весели.

По мнению эксперта, второй сценарий — проведение повторных парламентских выборов — менее вероятен. Учитывая тот факт, что Хашим Тачи инициировал введение чрезвычайного положения в Косово, вряд ли в таких условиях возможно проведение новых выборов.

«Новые выборы подразумевают 45-дневнюю предвыборную кампанию, затем время, необходимое для формирования нового правительства. Это не на руку американцам, которые контролируют процессы. США хотели бы покончить со всем этим до осени, так как осенью ожидается подписание всеобъемлющего соглашения между Белградом и Приштиной. Президент Сербии Александр Вучич 18 марта после видео-моста с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что без отмены пошлин и реализации Брюссельского соглашения продления переговоров не будет. Все это указывает на то, что правительство Курти в понедельник останется без полномочий», — подытожил Демо Бериша.