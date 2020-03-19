Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Вашингтон ввёл санкции в отношении пяти юридических лиц из Объединённых Арабских Эмиратов в рамках ограничительным мер против Ирана. Об этом сообщило 19 марта министерство финансов США.

Как уточняется, попавшие в чёрный список компании из ОАЭ осуществляли нефтяные сделки с Тегераном.

Вашингтон расширяет санкции против Тегерана второй день подряд. Накануне под ограничительные меры попали девять компаний, причастных к операциям с иранской нефтью, среди которых — шесть китайских компаний.

Кроме этого, санкции были введены в отношении пяти иранских учёных, который, по сведениям Вашингтона, принимали активное участие в развитии ядерной программы в 2004 году и работают на правительство Ирана до сих пор.

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