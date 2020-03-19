Киев, , 16:59 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают возможность вероятность введения режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусом, о возможности чего ранее заявил и президент страны Владимир Зеленский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политолог Владимир Фесенко задается вопрос, что даст такой шаг, подчеркивая, что целый ряд элементов ЧП (в форме разных ограничений) на Украине уже введен в рамках карантина.

«И пока этого достаточно. Вводить в полном объеме по всей стране, включая комендантский час, приостановку деятельности партий и общественных объединений, ограничения для СМИ, особый режим пользования связью, и т.п., я не вижу оснований. Ни в коем случае нельзя вводить ограничения по использованию Интернета и связи, поскольку это может только усилить проявления паники, даст больший простор для слухов, и усилит общее напряжение», — заявил эксперт.

По его мнению. более жесткие, чем сейчас, ограничения в рамках ЧП можно вводить в отдельных городах и регионах Украины в случае резкого ухудшения там эпидемиологической ситуации, или в случае возникновения там чрезвычайных эксцессов (массовые агрессивные проявления, в том числе мародерство), с которыми не справляются местные власти.

«Еще одно возможное основание для введения ЧП в отдельных регионах или городах — саботаж, неповиновение или полная бездеятельность местных властей. Во всех остальных ситуациях не стоит использовать режим ЧП, тем более по всей стране», — резюмировал Фесенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в ходе одного из телеобращений президент Зеленский заявил, что если будет необходимость, то на Украине будет введено чрезвычайное положение. Впрочем, развивать эту мысль глава государства не стал.