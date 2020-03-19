Душанбе, , 16:48 — REGNUM Временно воздержаться от поездок в Киргизию рекомендует гражданам страны министерство иностранных дел Таджикистана.

В своём обращении к гражданам внешнеполитическое ведомство страны сообщает об ограничениях на въезд в Киргизию, действующий с 19 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Отмечается, что вступившее в силу ограничение не касается водителей грузовых автомобилей, а также экипажей воздушного транспорта.

Информируя таджикистанцев, МИД подчёркивает, что выезд иностранцев и лиц без гражданства с территории Киргизии проводится согласно действующему законодательству страны. В случае необходимости гражданам Таджикистана, находящимся в Киргизии, рекомендовано обращаться в дипломатическое представительство своей страны.