Киев, , 16:44 — REGNUM Заболевший коронавирусом народный депутат Верховной рады Сергей Шахов уверен, что заразился болезнью на Украине.

Об этом он сказал в своем обращении через социальные сети 19 марта.

В Европе парламентарий был с 7 до 10 марта, но уверен, что командировка не повлияла на состояние его здоровья.

«Но заразился я в Украине, и я в этом даже не сомневаюсь. Поскольку много моих друзей, мои близкие люди, мои избиратели, мне сообщали о том, что практически похожие симптомы и у них были», — отметил он.

Также депутат отметил, что в Раде прошли тест на коронавирус 79 человек, с которыми он контактировал за последние дни.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня Шахов заявил, что коронавирусом заболела его жена. Депутат отметил, что женщина чувствует себя нормально и находится в изоляции. По официальным данным, по состоянию на утро 19 марта на Украине зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции.