Брюссель, , 16:38 — REGNUM Масштабные европейские учения НАТО Defender 2020 («Защитник») остановлены из-за пандемии COVID-19, заявил 19 марта генсек военного блока Йенс Столтенберг на презентации доклада по итогам года.

По словам генсека альянса, учения состоялись, хотя совсем не в том объёме, какой планировался первоначально. Но в ходе этих учений НАТО, особенно США, показали свои возможности.

Американские военные перебросили военную технику через Атлантический океан в учебных целях. На европейскую территорию было переброшено несколько тысяч единиц техники и военного снаряжения.

Столтенберг «Да, они прошли не по плану, но всё-таки продемонстрировали приверженность Соединённых Штатов к обороне Европы».

Читайте также: США использовали пандемию коронавируса для внутриполитических целей — Хазин

Напомним, Defender 2020 были сильно сокращены из-за пандемии вируса COVID-19. Кроме того, из-за нового коронавируса США отменили крупные военные учения «Африканский лев», которые должны были пройти в конце марта в Марокко, Сенегале и Тунисе.

Читайте ранее в этом сюжете: США сократят число своих военных на учениях НАТО Defender Europe 2020