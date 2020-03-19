Киев, , 16:32 — REGNUM В Харькове — ближайшем к российской границе крупном городе Украины — продолжается политическая борьба вокруг темы коронавируса.

В частности, сегодня, 19 марта, мэр города Геннадий Кернес заявил, что губернатор Харьковской области Александр Кучер от борьбы с коронавирусом «самоустранился».

»Он просто взял, да и не пришел на встречу с большим бизнесом города, с почетными гражданами Харькова, с людьми, которые готовы в этой сложной ситуации помогать в борьбе с COVID-19. Не пришел, хотя об этой встрече мы договорились буквально позавчера», — заявил Кернес.

Мало того, что не пришел сам, уточнил мэр Харькова, так и не смог обеспечить участие в этой встрече крупных и уважаемых в области бизнесменов.

«Без губернатора встреча все равно состоялась и мне понравился настрой присутствовавших на ней людей. Все понимают опасность коронавируса и все готовы оказывать помощь — кто деньгами, кто организационными или другими своими возможностями», — отметил он.

Кернес отдельно подчеркнул, что крупнейший бизнесмен региона — Александр Ярославский — потратит на борьбу с коронавирусом в Харькове 3 млн долларов.

Комментариев от губернатора в настоящий момент нет. Киев поведение ставленника президента в области также пока не комментирует.

ИА REGNUM напоминает, что власти Харькова неоднозначно отреагировали на введенный Киевом из-за коронавируса тотальный карантин. Сначала Кернес отказался подчиняться решению о закрытии школ и детских садов, и пошел на этот шаг лишь после того, как прокуратура возбудила соответствующее дело. Также мэр Харькова заявлял, что не будет выполнять решение Киева о закрытии в городе метро, но в итоге также подчинился и более того, метро в Харькове закрыли на карантин на несколько часов раньше, чем в столице.