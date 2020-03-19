Минск, , 16:19 — REGNUM В ходе состоявшегося сегодня, 19 марта совещания по проблемам пандемии коронавируса Александр Лукашенко напомнил о своем совете лечиться водкой и рассказал анекдот о жене лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Пресс-служба президента Белоруссии не стала публиковать этот фрагмент выступления лидера постсоветской республики.

Согласно официальному сообщению, на доклад в резиденцию президента приехали госсекретарь Совбеза Андрей Равков, глава президентской администрации Игорь Сергеенко, министр здравоохранения Владимир Караник. «Также на мероприятие позвали представителей Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусского государственного медицинского университета, Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии», — отметили в президентской пресс-службе.

О начале совещания сообщает белорусское официальное информагентство БелТА. Лидер постсоветской республики рассказал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике Лукашенко за рекомендации населению бороться с коронавирусом необычными способами. Белорусский политик повторил свой совет: «То есть если с сауны выйти и помыть не только руки, но и внутрь сто грамм, то я (как человек непьющий не пропагандирую это) нормально буду воспринимать. По крайней мере, до Дня Победы».

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После этого Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском: «Раскритиковал он, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает». — «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит». Жена ему опять говорит: «Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют». Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!».

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Отметим, российские политики воздерживаются от анекдотов о жене Лукашенко. Также отметим, Православная церковь (к которой относят себя почти 90% верующих Белоруссии) запрещает употребление алкоголя во время Великого поста.

Напомним, российские врачи не рекомендуют принимать алкоголь в целях борьбы с коронавирусом COVID-19.