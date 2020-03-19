Ханой, , 16:18 — REGNUM Сроки саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сдвинулись из-за пандемии COVID-19, сообщает 19 марта Reuters.

Как заявили во вьетнамском МИД, саммит АСЕАН пройдёт в этом году в конце июня. Вьетнамский премьер-министр Нгуен Суан Фук сообщил о переносе сроков всем странам, которые входят в ассоциацию.

Напомним, саммит АСЕАН в 2020 году должен был состояться во Вьетнаме в апреле. В ассоциацию входят, помимо Вьетнама, Бруней, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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