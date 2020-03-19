Киев, , 16:18 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит каждый вечер обнародовать телевизионное обращение к украинцам по поводу коронавируса, заявил в своем комментарии сегодня, 19 марта, украинский политический эксперт Виталий Бала.

«Я могу понять, что он скучает по выступлениям на телевидении в составе «95-го квартала» и не только. Но это не оправдывает ежедневные выступления формально в качестве президента, но по содержанию — в качестве телеактера», — заявил Бала.

Эксперт отмечает, что ситуация с коронавирусом на Украине однозначно будет только усугубляться:

«Чем чаще он (Зеленский) будет выступать — а выступления в ближайшее время будут с плохими, а не хорошими новостями, или ложные — тем больше людей будут негативно его воспринимать», — прогнозирует Бала.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 16 марта президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежедневными обращениями по поводу ситуации с коронавирусом в стране. Впрочем, не обходится без курьезов — в частности, 17 марта один из каналов по ошибке снабдил выступление президента титрами из детективного сериала. Также неоднозначно на Украине восприняли просьбу Зеленского использовать карантин «для улучшения демографической ситуации».