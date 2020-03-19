Париж, , 16:07 — REGNUM Сибет Ндиай, пресс-секретарь президента Франции Эммануэля Макрона поприветствовала сотрудников, которые выходят на работу во время эпидемии коронавируса, передает BFM TV.

«Я действительно хочу поприветствовать всех тех, кто встает утром, и ведет войну за здоровье. Я знаю, что есть страх, но важно, чтобы они были на работе», — заявила Сибет Ндиай, приводя в пример работников супермаркетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал компании и сотрудников продолжить свою деятельность, несмотря на трудности, вызванные кризисом коронавируса.

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