Москва, , 16:05 — REGNUM Комитет Госдумы по туризму и спорту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о системе электронных путевок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

Законопроектом предлагается обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе.

Прописывается взимание платы оператором системы с туроператора за размещение электронной путевки в системе, причем размер и порядок взимания которой, устанавливаются правительством РФ.

За нарушение норм предлагается установить штрафы.

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