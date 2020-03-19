Минск, , 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

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«Раскритиковал он, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса», — приводит слова белорусского лидера БелТА.

А жена, продолжил Лукашенко, напомнила, что ранее политик раскритиковал президента Белоруссии, который предложил для защиты от коронавируса чаще мыть руки, не пропускать приемы пищи, а также выписать по 50 г водки ежедневно, заявив, что водка в этом случае не помогает. Супруга также подчеркнула, что по русской традиции водку пьют после бани.

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«Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!» — закончил Лукашенко анекдот словами «Жириновского».

Белорусский президент извинился перед российским политиком, отметив, что не мог не рассказать «эту быль».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал советы белорусского президента Александра Лукашенко, назвав предложенные им способы защиты от коронавируса «устаревшими тысячу лет назад».