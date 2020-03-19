Москва, , 15:55 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о досрочном выходе на пенсию проживающих на Дальнем Востоке, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Депутаты Госдумы от КПРФ настаивали, в частности, на предоставлении права на страховую пенсию по старости мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, работающим и проживающим в Дальневосточном федеральном округе, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.

Против выступил комитет Госдумы по труду и соцполитике. Там указали на то, что законопроект вводит в качестве условия возникновения права на досрочное назначение пенсии наряду со стажевыми требованиями, проживание на территории ДФО, но установление такого критерия не соответствует сформированным подходам к критериям предоставления права на льготное пенсионное обеспечение, которыми традиционно являлись: опасные и вредные условия труда, определенная продолжительность стажа работы в экстремальных климатических условиях, требующих дополнительных физиологических и материальных затрат, а также социальные мотивы (воспитание детей, наличие инвалидности и прочие).

Большинство депутатов Госдумы с такой позицией согласились, законопроект отклонен.