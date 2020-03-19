Москва, , 15:54 — REGNUM Новую редакцию законопроекта об охотничьем оружии внесли в Госдуму депутаты, среди которых глава комитета по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Упрощается процесс переоформления лицензий на приобретение и владение оружием и делается более простой и понятной процедура медицинского освидетельствования охотников.

«Если в период действия разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия его владелец не совершал правонарушений, срок действия последующего разрешения будет увеличен с 5 до 10 лет. При последующем переоформлении разрешения для добросовестных охотников срок его действия составит 15 лет», — рассказал Пискарёв.

Упрощается и медосвидетельствование охотников.

Предлагается освободить от обязанности раз в пять лет предъявлять в Росгвардию в бумажном виде справки об успешном прохождении медосвидетельствования — данные о наличии либо отсутствии у охотника противопоказаний к владению оружием врачи будут передавать в Росгвардию в электронном виде.