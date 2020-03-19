Брюссель, , 15:44 — REGNUM Пандемия коронавируса не должна быть поводом для пересмотра военных бюджетов государств, входящих в НАТО. Об этом заявил 16 марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о состоянии НАТО за 2019 год.

Он отметил, что коронавирус окажет значительные, а в краткосрочной перспективе суровые последствия на экономику стран. Однако решение о наращивании военных расходов, ранее принятое в НАТО, было обусловлено непредсказуемостью мира.

«Эта ситуация остаётся неизменной, поэтому я надеюсь, что союзники останутся привержены своим планам», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что вложения в оборону нужны и в условиях пандемии, так как военные вносят вклад в борьбу с вирусом. В 2019 году оборонные расходы НАТО увеличились на 4,6%.