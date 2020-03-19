Липецк, , 15:37 — REGNUM Глава Липецкого района Александр Коростелёв ушёл в отставку после 12 лет работы. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного совета депутатов.

Александр Коростелёв подал в районный совет депутатов заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Депутаты приняли его отставку.

Коростелёв впервые был избран главой района 2 декабря 2007 года. Ему вручили Благодарственное письмо за добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие района и формирование работоспособной администрации муниципалитета. Депутаты утвердили порядок проведения конкурса и состав комиссии по отбору кандидатур на должность нового главы района.