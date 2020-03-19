Нью-Дели, , 15:36 — REGNUM Власти Индии, запретившие иностранцам въезд в страну из-за коронавируса нового типа, сделали исключение для въезда на территорию страны представителям южнокорейских предприятий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Индии.

По их словам, власти Индии дали разрешение на въезд десяти южнокорейцам, среди которых три представителя Samsung C & T и четыре представителя KIA Motors.

Известно, что сотрудникам Samsung C & T восстановили визы, а сотрудникам KIA — выдали новые.

Напомним, что с 3 марта правительство Индии аннулировала визы граждан Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана, с 1 марта аннулировали визы иностранцев, посещавших Южную Корею, Иран, Италию, Японию и Китай, а с 27 февраля — приостановило оформление виз по приезду и электронных виз для граждан Южной Кореи и Японии.

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Отмечается, что после въезда в Индию сотрудники южнокорейских предприятий должны пройти двухнедельный карантин, а также иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отсутствие коронавируса.

По состоянию на 18 марта в Индии зарегистрирован 151 случай заражения коронавирусом.