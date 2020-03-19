Париж, , 15:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал компании и сотрудников продолжить свою деятельность, несмотря на трудности, вызванные кризисом коронавируса, сообщает Le Figaro.

«Глава государства призвал компании продолжать свою деятельность, когда это возможно, а также заявил о том, как важно для сотрудников компаний, которые соблюдают санитарные нормы, выходить на работу на производственные площадки», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер назвал «дураками» тех, кто нарушают условия самоизоляции, введенные правительством для ограничения распространения коронавируса в стране.

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