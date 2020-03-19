Москва, , 15:15 — REGNUM Посольство Швейцарии в Москве и визовый центр приостанавливают оформление и выдачу виз с 19 марта по 15 июня. Об этом говорится в на странице посольства в Facebook.

«Посольство приостанавливает выдачу виз с 19 марта по 15 июня. Приемный отдел диппредставительства и визового центра TLS Russia будут закрыты», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Швейцарии на полгода ограничили продажу аспирина и парацетамола. Речь идет о безрецептурных препаратах, среди которых аспирин и парацетамол.

Также ограничения касаются ибупрофена, диклофенака, кодеина, алкалоидных опиатов, опиатов с отхаркивающими компонентами.

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