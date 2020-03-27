Вашингтон, , 08:34 — REGNUM У морской пехоты США, видимо, найдутся дела поважнее, чем захват побережья условного и безусловного противника. О том, что заставило американских военных пересмотреть роль своих ВМС в недалеком грядущем, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Проявлять решительность и упорство в целях создания сильного флота. Плакат КНР

Десант для морской пехоты США не будет основным занятием. Соответсвенно высказыванию генерала Дэвида Бергера, коменданта корпуса морской пехоты США, в будущем американских морпехов ждут задачи поинтереснее. Например, скрытная высадка на острове со своей ракетной установкой с целью создания противокорабельной засады.

Причина такого решения может состоять в том, что один из основных потенциальных противников США, Китай, нарастил свои ВМС настолько, что делает классическое противостояние в морях, прилегающих к китайской границе, совершенно невозможным. Американцы могут сколько угодно гордиться своим техническим и численным превосходством в ударных авианосцах, но в зоне действия китайской авиации и ракет оно становится пустым звуком. Остаются диверсии?

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «США готовятся уступить Мировой океан Китаю».