Джакарта, , 14:53 — REGNUM У президента Индонезии Джоко Видодо и первой леди страны не обнаружили коронавирус, сообщает Kompas.

Известно, что результаты теста были объявлены в президентском дворце в Богоре 19 марта 2020 года.

«Мы прошли тест на коронавирус четыре дня назад. Результаты были опубликованы и объявлены отрицательными», — заявил президент Индонезии.

Президент также выразил свою благодарность и признательность медицинскому персоналу.

«Я выражаю огромную благодарность врачам, медсестрам и всему персоналу больницы, которые усердно работают над тем, чтобы обслуживать и ухаживать за пациентами, инфицированными Covid-19», — заявил глава государства в сопровождении первой леди страны.

На сегодняшний день в Индонезии зарегистрировано 309 случаев заболевания Covid-19, из них 25 человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто заявил, что результаты проверки на коронавирус членов правительства страны будут закрыты для общественности.

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