Сеул, , 15:54 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа, закрытием границ и ограничений на передвижение граждане Южной Кореи, проживающие за рубежом, столкнулись с невозможностью принятия участия в выборах в Национальное собрание. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в Южной Корее голосование запланировано на 15 апреля, а выборы на зарубежных избирательных участках — с 1 по 6 апреля.

Однако из-за коронавируса проведение выборов в китайском Ухане было отменено из-за ограничений на передвижение, изоляции города и невозможности ввоза необходимого оборудования для проведения выборов.

Также Центральная избирательная комиссия рассматривает возможность сокращения срока проведения голосования в Италии до 3 апреля.

По мимо всего прочего, остро стоит вопрос перевозки избирательных бюллетеней и подсчета голосов, который будет проводиться 15 апреля.

26 марта представители Центральной избирательной комиссии объявят точный список избиратеьных участков для граждан с учетом ситуации с коронавирусом нового типа.

Ранее ЦИК намеревалась открыть в 119 странах мира 205 избирательных участков для 171 тыс. избирателей.