Киев, , 07:11 — REGNUM Похоже, что члены американской Демпартии сделали окончательный выбор в пользу своего кандидата на грядущих выборах. Чем воспользовался Джо Байден, чтобы переиграть своих соперников, что сказал по этому поводу Дональд Трамп и к чему стоит приготовиться президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Берни Сандерс Shelly Prevost

Яростная конкуренция двух левых радикалов в стане американских демократов — Берни Сандера и Элизабет Уоррен — привела к победе Байдена. Так оно и бывает довольно часто, и ныне действующий республиканец Трамп высоко оценил старания Уоррен, «полностью уничтожившей кампанию Берни Сандерса». Издевательскими аплодисментами в сторону последнего разразился и уверенно обходящий его Байден, поблагодарив Сандерса и его сторонников за неустанную энергию и страсть.

Итак, раз демократы определились с кандидатом, значит, и команда Трампа определилась с видом оружия, которым они будут своего конкурента уничтожать. И пусть в обсуждениях несостоявшегося импичмента Трампа и делались намеки на то, что неприлично ловить американского политика за руку, когда он ворует не в США, Зеленскому следовало бы приготовиться. Приготовиться по меньшей мере к настойчивым вопросам со стороны Трампа. И, вероятно, угрозам со стороны Байдена.

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